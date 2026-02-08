Antalyaspor Gümrük’e teslim

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 90 günlük galibiyet hasretini bitirdi. Sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenen İstanbul ekibi, 8 maç sonra kazandı ve Aleksandar Stanojevic de ilk 3 puanını elde etti.Bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Karagümrük, 12 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.