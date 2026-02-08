Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor Gümrük’e teslim
Giriş Tarihi: 8.02.2026

BAHADIR BEYARSLAN
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 90 günlük galibiyet hasretini bitirdi. Sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenen İstanbul ekibi, 8 maç sonra kazandı ve Aleksandar Stanojevic de ilk 3 puanını elde etti. Kırmızı-siyahlı takıma zaferi getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti. Bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Karagümrük, 12 puana yükseldi. Ligde 3 maç sonra kaybeden Antalyaspor, Sami Uğurlu yönetiminde 4. maçında ilk mağlubiyetiyle tanıştı. Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
