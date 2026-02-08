Barış Alper Yılmaz: “Çok özel duygular yaşadım”

Galatasaray'ın Rizespor'u mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın ardından konuştu.

Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi." dedi.

Barış Alper ayrıca, "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.