Barış sağda, Noa solda

Cezalı Lemina ve tedavisi devam eden Sane'den yoksun Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni transferi Noa Lang'dan memnun olan Okan Buruk, Hollandalı sol açığı takımdan kesmeyecek, Sane'nin yokluğunda ise sağ önde Barış Alper'e forma verecek. Barış Alper ve Noa Lang, Rize deplasmanında ileri uçtaki Osimhen'i tamamlayacak. Lemina yerine 6 numaraya Torreira geçecek.Sarı kırmızılılarda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroya dahil edildi.Süper Lig'de 3 puan farkla zirvede olan Galatasaray, Rize'den galibiyetle dönmeye konsantre oldu. Beşiktaş derbisine kadar puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takım; sırasıyla Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını ligde 4 maçlık galibiyet serisine motive etti.Galatasaray, son 3 sezonda Çaykur Rizespor'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk döneminde Rizespor'a karşı oynadığı 5 maçı da kazandı. Buruk 2018-19 sezonunda Karadeniz ekibini çalıştırmış ve 'küme düştü' gözüyle bakılan Rizespor'un ligde kalmasını sağlamıştı.