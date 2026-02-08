Başakşehir’in yenilmezlik serisi 8 maça çıktı!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertli ekip, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.İstanbul ekibi, söz konusu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlattığı serisini aynı statta Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle sürdürdü. Bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Samsunspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı 5-1, Fatih Karagümrük'ü 2-1, Kayserispor'u 3-0 ve Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile 1-1, Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kaldı.