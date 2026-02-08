Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan uzatma tepkisi! ‘O kaleci nereli’

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada" dedi.

Oyuncularının çok mücadele ettiğini belirten Sergen Yalçın, "Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..." ifadelerini kullandı.