Beşiktaş’ta yeni transfer Emmanuel Agbadou’dan ilk maçında asist sevinci!

Giriş Tarihi: 8.02.2026 22:18

Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan transfer ettiği Emmanuel Agbadou, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı. Emmanuel Agbadou, ilk maçında asist yapma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü ve 54. dakikada Hyun-Gyu Oh kaydetti. Yeni transfer Oh'un attığı röveşata golünde asisti yapan futbolcu ise bir başka yeni transfer Emmanuel Agbadou oldu.

Wolverhampton'dan kadroya katılan Agbadou'nun, ceza sahası içi sol tarafından kafayla içeriye çevirdiği topta Oh rövaşatayla fileleri sarstı.

Emmanuel Agbadou da böylelikle Tüpraş Stadyumu'nda taraftarı önündeki ilk karşılaşmada bir asiste imza attı.
