Beşiktaş’ta yeniler sahne alıyor!

Giriş Tarihi: 8.02.2026 09:02 Son Güncelleme: 8.02.2026 09:04

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta yeni transferlerin zorlu müsabakada görev alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kupadaki Kocaeli maçında sonradan oyuna giren Olaitan'ın, Süper Lig'de oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Hyeongyu Oh ve Agbadou'nun da başlangıç kadrosunda yer alma ihtimali yüksek. Murillo ise gidişata göre görev alacak.

SAKAT YOK, 2 CEZALI VAR

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi sakat futbolcu bulunmuyor. Siyahbeyazlılarda Konyaspor mücadelesinde oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Kristjan Asllani ve sarı kart cezalısı El Bilal Toure dışında eksik yok.

