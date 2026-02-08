CANLI | Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! Okan Buruk 11 tercihini yaptı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İŞTE G.SARAY'IN İLK 11'İ:
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen
LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.
Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.
Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 38 golle Trabzonspor takip ediyor.
Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.
48 KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 47 lig maçından 33'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 116 golüne, yeşil-mavililer 48 golle karşılık verebildi.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 24. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.
Rize'de Galatasaray'ın 49 golüne, Çaykur Rizespor 27 golle karşılık verdi.
SON 7 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 7 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.
Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.
Söz konusu maçlarda 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 8 gol gördü.