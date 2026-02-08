CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş – Alanyaspor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel üstlenecek.
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Mustafa Eskihellaç.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.
BEŞİKTAŞ 36 PUANDA
Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 puan toplama başarısı gösterdi.
Alanyaspor ise şu ana kadar 22 puan topladı.