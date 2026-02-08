Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eldor Shomurodov, Paul Onuachu'yla yarışıyor!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 16:51

Başakşehir'in yıldızı Eldor Shomurodov, Süper Lig gol krallığı yarışında Paul Onuachu ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 53. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Özbek futbolcu Shomurodov, gol krallığı yarışında Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'a karşı 1'er gol atarken, Antalyaspor ağlarını ise 2 kez havalandırdı.

Özbek futbolcu ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 1'er asistle takımına katkı sağladı.
