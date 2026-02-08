Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri En-Nesyri ilk maçında hayal kırıklığı oldu
Giriş Tarihi: 8.02.2026

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta beklentilerin gerisinde kaldı. Faslı golcü, 90 dakika sahada olmasına rağmen hücumda etkisiz bir performans sergiledi. Karşılaşmayı şut çekemeden tamamlayan En-Nesyri, rakip savunma karşısında istediği etkinliği gösteremedi. Maç boyunca yalnızca 6 isabetli pas yapabilen deneyimli forvet, 9 kez top kaybı yaşadı ve pas organizasyonlarında da hatalar yaptı. Topla 26 kez buluşan En-Nesyri, girdiği 13 ikili mücadelenin ise sadece 4'ünden galip ayrılabildi. Performansın ardından Al Ittihad taraftarları sosyal medyada Faslı oyuncuya yönelik eleştirilerde bulundu.
