En-Nesyri ilk maçında hayal kırıklığı oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta beklentilerin gerisinde kaldı. Faslı golcü, 90 dakika sahada olmasına rağmen hücumda etkisiz bir performans sergiledi.Maç boyunca yalnızca 6 isabetli pas yapabilen deneyimli forvet, 9 kez top kaybı yaşadı ve pas organizasyonlarında da hatalar yaptı. Topla 26 kez buluşan En-Nesyri, girdiği 13 ikili mücadelenin ise sadece 4'ünden galip ayrılabildi. Performansın ardından Al Ittihad taraftarları sosyal medyada Faslı oyuncuya yönelik eleştirilerde bulundu.