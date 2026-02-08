Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan 8. gol sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 19. dakikasında Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 6'sını Süper Lig'de kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol sevinci yaşadı.Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.