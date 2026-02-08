Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 8. gol sevinci!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 19:14

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 8. gol sevinci!

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rizespor deplasmanında fileleri havalandırdı ve bu sezon 8. kez gol atma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 19. dakikasında Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 6'sını Süper Lig'de kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol sevinci yaşadı.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.
