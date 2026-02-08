Galatasaray’da hedef derbiye kadar 4’te 4!

Trendyol Süper Lig'de 3 puan farkla zirvede olan Galatasaray, Rize'den galibiyetle dönmeye konsantre oldu.

Beşiktaş derbisine kadar puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takım; sırasıyla Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını ligde 4 maçlık galibiyet serisine motive etti.

OKAN BURUK'LA RİZE'YE KARŞI MUTLU

Galatasaray, son 3 sezonda Çaykur Rizespor'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk döneminde Rizespor'a karşı oynadığı 5 maçı da kazandı. Buruk 2018-19 sezonunda Karadeniz ekibini çalıştırmış ve 'küme düştü' gözüyle bakılan Rizespor'un ligde kalmasını sağlamıştı.