Galatasaray’da Okan Buruk’un planı hazır!

Yeni transferi Noa Lang'dan memnun olan Okan Buruk, Hollandalı sol açığı takımdan kesmeyecek, Sane'nin yokluğunda ise sağ önde Barış Alper'e forma verecek. Barış Alper ve Noa Lang, Rize deplasmanında ileri uçtaki Osimhen'i tamamlayacak.

Lemina yerine 6 numaraya Torreira geçecek. Uruguaylı dinamoyu orta sahada İlkay Gündoğan ve Sara tamamlayacak. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroya dahil edildi.