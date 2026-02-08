Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Okan Buruk'un planı hazır!
Süper Lig lideri Galatasaray, 21. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi planlarını hazırladı.

Cezalı Lemina ve tedavisi devam eden Sane'den yoksun Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni transferi Noa Lang'dan memnun olan Okan Buruk, Hollandalı sol açığı takımdan kesmeyecek, Sane'nin yokluğunda ise sağ önde Barış Alper'e forma verecek. Barış Alper ve Noa Lang, Rize deplasmanında ileri uçtaki Osimhen'i tamamlayacak.

Lemina yerine 6 numaraya Torreira geçecek. Uruguaylı dinamoyu orta sahada İlkay Gündoğan ve Sara tamamlayacak. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroya dahil edildi.

