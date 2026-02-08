Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Yunus Akgün'den kariyerinde ilk kafa golü!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 19:16

Galatasaray'da Yunus Akgün'den kariyerinde ilk kafa golü!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Rizespor deplasmanında gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün, profesyonel kariyerinde ilk kez kafa golü atma başarısı gösterdi.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olurken, sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

