Galatasaray’da Yunus Akgün’den kariyerinde ilk kafa golü!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olurken, sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7'ye yükseltti.Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.