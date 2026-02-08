Galatasaray’ın rakibi Juventus 1 puanı 90+6’da kurtardı

Juventus, İtalya Serie A'nın 24. haftasında sahasında Lazio ile karşılaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Başkent ekibinin gollerini 45+2'de Pedro, 47. dakikada ise İsaksen kaydetti. Juventus'un golleri 59'da Mckennie, 90+6. dakikada ise Kalulu'dan geldi. Kenan Yıldız, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 46'ya çıkardı. Lazio ise 33 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta'yı konu edecek. Juventus ise Inter ile karşılaşacak. Torino devi, Inter mücadelesinin ardından 17 Şubat'ta temsilcimiz Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele RAMS Park'ta oynananacak.