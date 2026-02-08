Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’ın sezon sonu planı hazır!
Giriş Tarihi: 8.02.2026

Galatasaray’ın sezon sonu planı hazır!

Ara transferde kiralama formülünü benimseyen sarı-kırmızılılar, üst seviye oyuncuları 2026-27 için gündemine alacak. Mayıs ayındaki seçimli genel kurulda yönetimini yenilemeye hazırlanan Başkan Dursun Özbek, olası şampiyonluğu Çalhanoğlu gibi yıldız isimlerle taçlandırmayı planlıyor

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’ın sezon sonu planı hazır!
  • ABONE OL
Ara transfer döneminde eleştirilen Galatasaray yönetimi, çözümü kiralama formülünde buldu. Sırasıyla Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'i zorunlu olmayan opsiyonlarla kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki Renato Nhaga ve Can Armando Güner'e geleceği düşünerek yatırım yaptı. Sezon başındaki gibi 30 milyon Euro civarında bonservis vermeye yanaşmayan başkan Dursun Özbek, Mayıs sonunu beklemeyi tercih etti. Seçimde yönetimini yenilemeye hazırlanan Özbek, olası şampiyonluğu yıldız transferleriyle taçlandırmayı planlıyor. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere üst seviye oyuncular sezon sonunda gündeme gelecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ve Ruben Neves için Sane'deki strateji izlenecek ve bonservis ödemeyeceği yıldızlara çift haneli maaşları gözden çıkaracak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın sezon sonu planı hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz