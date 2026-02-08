Galatasaray’ın sezon sonu planı hazır!

Ara transfer döneminde eleştirilen Galatasaray yönetimi, çözümü kiralama formülünde bulduSezon başındaki gibi 30 milyon Euro civarında bonservis vermeye yanaşmayan başkan Dursun Özbek, Mayıs sonunu beklemeyi tercih etti. Seçimde yönetimini yenilemeye hazırlanan Özbek, olası şampiyonluğu yıldız transferleriyle taçlandırmayı planlıyor. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere üst seviye oyuncular sezon sonunda gündeme gelecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ve Ruben Neves için Sane'deki strateji izlenecek ve bonservis ödemeyeceği yıldızlara çift haneli maaşları gözden çıkaracak.