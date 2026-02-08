İlhan Palut: Tüm oyunculara ihtiyacımız var!

Bunları hemen hemen maçın tamamında gördüğünü anlatan Palut, "İlk yarı tempolu bir oyundu. Bence ilk yarı rakip ceza sahasına daha çok giden bizdik. Daha agresif yüklensek, tehlike seviyemizi daha yukarı çekebilirdik. Göztepe'nin iyi bir oyun sistemi var, çok saygı duymak gerekir. İkinci yarı topa çok daha fazla sahip olduk. Göztepe baskı yapmaktan vazgeçti. Ancak topa sahip olma üstünlüğümüzü üçüncü bölge etkinliğine yeteri kadar taşıyamadık. Bir takım bu maç için bir adım daha öndeyse bu bizdik." diye konuştu.

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Artık İlhan Palut ve ekibinin geri dönmesinden çok daha önemli işlerimiz var. Hep beraber bu içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız, camianın ve taraftarın istediği iyi sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Daha önceden tanımadığım oyuncularımız var. Zamanla kendilerini tanıyacağım ve ideal 11'i bulmaya çalışacağım, tüm oyunculara ihtiyacımız var."