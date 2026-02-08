Keçiörengücü evinde Bandırmaspor’u 3 golle devirdi!

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-1'lik skorla yenerek 3 puana uzanan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
45+1. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte Diouf kafa vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+7. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes, sağ ayağıyla sert vurarak topu filelere gönderdi. 2-0
50. dakikada Bandırmaspor'da Mücahit'in pasında Abdülkadir sağ ayağıyla vuruşunu yaparken top üstten auta çıktı.
63. dakikada Ezeh'in sağ çaprazdan vurduğu topu kaleci Arda oyuna alanına çeldi. Dönen topla buluşan Roshi gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. 3-0
82. dakikada Badji'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Enes Aydın yükselip kafayı vurarak topu filelerle buluşturdu. 3-1
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem Kalkan
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 75), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 90), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Fernandes (Halil Can Ayan dk. 65), Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 65), Ezeh (Ali Akman dk. 90), Diouf
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Eduart Rroca, Edson Andre Sitore, Enes Yılmaz
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Oğuz Ceylan (Amidou Badji dk. 46), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak (Emirhan Akyazı dk. 67), Mamadou Fall (Kaan Akyazı dk. 67), Abdulkadir Parmak (Enes Çinemre dk. 81), Muhammed Gümüşkaya (Yusuf Can Esendemir dk. 81), Kehinde, Douglas
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cedric, Yasin Arda Midiliç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Diouf (dk. 45+1), Fernandes, (dk. 45+7 pen), Roshi (dk. 63) Ankara Keçiörengücü, Enes Aydın (dk. 82) (Bandırmaspor)
Kırmızı Kartlar: İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü), Douglas (Bandırmaspor)
Sarı kart: Odise Roshi (Ankara Keçiörengücü), Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)