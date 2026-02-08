Kenan 2030’a kadar Juve’de

Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, uzun bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürüttüğü Juventus ile sonunda anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, kendisini 2030'a kadar İtalyan ekibine bağlayacak 4 yıllık kontrata imzayı attı. Torino ekibinden yıllık 6 milyon Euro kazanacak olan genç oyuncunun, aynı zamanda bonusları da olduğu ve böylece takımdaki en yüksek maaş alan isimlerden biri haline geldiği kaydedildi. Bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.