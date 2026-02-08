Konyaspor ile Göztepe yenişemedi!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Göztepe 40, Konyaspor ise 20 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'te kaldı.
18. dakikada Muleka'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Bardhi'nin köşe vuruşundan attığı pasta ceza sahası dışından topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.
44. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.