Kubilayhan Yücel: Başka Adana Demirspor yok!

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel şu sözleri dile getirdi:

"Biz devamlı gençlerle mücadele etmek zorundayız. Onun için gelecek senenin planlamasını, yapılanmasını yapmanın peşindeyiz. Üzerine bir şeyler koymamızın peşindeyiz. Gençler sahada hata yapıyorlar. Bu da normal bizim içi. Hata yapa yapa daha iyi futbol oynamayı öğrenecekler. Tüm kamuoyunun, Adana Demirspor'a yardımcı olmasını bekliyoruz. Çünkü başka Adana Demirspor yok."