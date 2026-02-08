Kuzey’in kralı

Perdeyi açan golü kaydeden Onuachu, üst üste 4 maçta ağları sarstı. Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Fethiye'nin (kupa) ardından Samsunspor'u da boş geçmedi ve iki kez ağları buldu. Bordomavili takımda bu sezon 16 gole ulaşan 2.01'lik dev forvet, 5'ini kafayla ağlara gönderdi. Ayrıca ligde gol sayısını 15'e çıkaran Onuachu, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.YUNUS EMRE SELOnuachu müsabakanın ardından, "Çok zor bir maçtı" dedi. Kendine güvendiğini aktaran 31 yaşındaki forvet,diye konuştu. Gelecek hafta oynanacak F.Bahçe maçıyla ilgili de "F.Bahçe iyi bir kadroya sahip. Ama Trabzon'a gelecekler. Takım arkadaşlarıma, şehrimize güveniyorum. Güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.Samsun'da Onuachu'ya servis yapan Ernest Muçi, başarılı futbolunu penaltıdan bulduğu golle taçlandırdı. Trabzonspor'da 4. asistini gerçekleştiren Arnavut 10 numara, bu alanda kariyer rekorunu kırdı. Bordomavili formayla çıktığı 22 maçta 16 gol katkısı yapan Muçi (12 gol, 4 asist) dün sahanın en iyilerindendi.Zorlu maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Samsunspor karşısındaki kötü serisini de bitirdi. Bordomavililer, düne kadar kırmızı-beyazlı rakibine karşı ligde oynadığı son 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Fırtına, bu kez kazanarak bir anlamda fobiyi bitirdi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından oyuncularını çok sert eleştirdi. Alınan sonuçtan mutsuz olduğunu belirten Yıldırım, "Gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek" diye konuştu.