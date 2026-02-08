Manchester City, Liverpool’u Anfield’da devirdi! Son dakikalar nefes kesti

Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Liverpool ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı Pep Guardiola'nın öğrencileri 2-1 kazandı. Liverpool, Szoboszlai'nin 74. dakikada frikikten attığı harika golle 1-0 öne geçti. Manchester City, 84'te Bernardo'nun golüyle eşitliği yakaladı.
City,90+2. dakikada Nunes'in yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Haaland, 90+3. dakikada topu ağlara göndererek 2-1 öne geçti. Son bölümde City, Cherki'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ancak gol geçersiz sayıldı.
SON POZİSYONDA NELER YAŞANDI?
Liverpool kalecisi Alisson, son dakikalarda galibiyet golü için hücuma gitti. City bu anlarda kontra yakaladı. Szoboszlai, topu boş kaleye atmak isteyen Haaland'ı ceza sahası dışında çekti. Cherki, topu ağlara göndermesine rağmen hakem pozisyonu VAR'da izledi ve Szoboszlai'ye kırmızı kart gösterdi. Ağlara giden golü ise geçersiz saydı.