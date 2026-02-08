Manchester City, Liverpool’u Anfield’da devirdi! Son dakikalar nefes kesti

SON POZİSYONDA NELER YAŞANDI?

Liverpool kalecisi Alisson, son dakikalarda galibiyet golü için hücuma gitti. City bu anlarda kontra yakaladı. Szoboszlai, topu boş kaleye atmak isteyen Haaland'ı ceza sahası dışında çekti. Cherki, topu ağlara göndermesine rağmen hakem pozisyonu VAR'da izledi ve Szoboszlai'ye kırmızı kart gösterdi. Ağlara giden golü ise geçersiz saydı.