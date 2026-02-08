Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK, Boluspor karşısında farka koştu!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 20:59

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor karşısında 4-1 galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Manisa FK, Boluspor karşısında 4-1'lik skorla kazandı.

Manisa FK'nın gollerini 9. dakikada Ayberk Karapo, 53 ve 88. dakikalarda Diony ile 81. dakikada Cissokho kaydetti. Boluspor'da fileleri 39. dakikada Akanbi havalandırdı.

Manisa FK'nın 36. dakikada kazandığı penaltıyı Diony gole çeviremedi.

Boluspor'da Balbudia, 63. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 34'e yükseltti. Boluspor ise 35 puanda kaldı.

