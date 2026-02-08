Mustafa Dalcı: Elimizden gelen her şeyi yapacağız!

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Manisa FK - Boluspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok yorgunuz. Çünkü haftalardır her maçımız büyük final. Bugün de gerçekten bir final maçımız vardı. Bizim nereye oynayacağımızı belirleyecek bir maçtı. Kaybetsek aşağılarda mücadelemizi yapacağımız gibi duran bir maç. Kazandığımızda da başka şeyleri düşüneceğimiz bir maçtı. Sonuç itibariyle maçın başından sonuna kadar gerçekten kazanan ve bu skoru hak eden bir oyun ve takım vardı. Haftalardır bir çıkışımız vardı. Bunu devam ettirmek çok önemliydi. Çünkü her iyi yaptığın işten sonra hedef olarak rakiplere daha büyük görünüyorsun ve sana daha ciddi hazırlanıyorlar. Dolayısıyla her hafta işin biraz daha zorlaşıyor. Ama güzel olan zoru başarmak. Oyuncularım haftalardır zoru başarıyor. Onları buradan yürekten kutluyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakalım bu mücadele ve bu güzel oyun bizi nereye götürür ama biz oynamaya, gelişmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Maçın zorluk derecesini bilerek sahaya çıktıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Erdal Güneş ise, "Rakibin bize sadece geçişten pozisyon bulacağıyla alakalı analizlerimizi yapmıştık. Nitekim bugün de maalesef geçişin dışında pozisyon olmadı. Tabii takımın geçmişten gelen maalesef bazı alışkanlıkları var. Onu kırma adına çok mesai harcıyoruz ama işte 7 aydır alışkanlıklar halinde gelen bazı şeyleri değiştirmek açıkçası kolay olmuyor. Ama tabii ki her mağlubiyet bizim için bir ders. Biz kendi yayıyla kavrulan kendi imkanlarıyla var olmaya çalışan bir kulübüz. Play-off'un içinde olmaya çalışıyoruz. Bugünkü maç kritik maçtı bizim için ama daha hala çok maçımız var. Dediğim gibi bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık, oradan kazanımlarımızı çıkartıp artık hafta içinde oynayacağımız Hatay maçına daha farklı şekilde daha konsantre daha hazır ve maçı kazanmak için her şeyini veren bir takım haline tekrar bürünmemiz gerekiyor. Son olarak da umarım maçın hakemi Muhammed hoca hayatının bütün bölümünde bu kadar kararlıdır. Penaltı pozisyonunda VAR çağırıyor. 3 tane VAR hakemi ekranın başında çevirip çevirip bakıyorlar ki kararın yanlış olduğunu söylüyorlar ama ona rağmen kararlı duruş gösterdi. Tebrik ediyorum kendisini. İnşallah hayatı boyunca bütün kararlarında bu kadar kesindir. Bizim lehimize çaldığı her pozisyon bizim aleyhimize oldu. Tabii skordan bağımsız konuşuyorum. Manisa FK'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.(ÖND-TK-S)8.02.2026 21:31:45 TSINNNN