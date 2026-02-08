Mustafa Gürsel: Düştüğümüz yerden hep kalkmasını biliriz!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 kaybetti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel şu sözleri dile getirdi:

"Buraya gelirken puan almak için gelmiştik ama tabii ki bu sene çok talihsiz şeyler yaşıyoruz. İki hafta üst üste aynı kadroyla hiç oynayamadık. Geçen hafta kazanan takımdan 3 oyuncunun olmaması nedeniyle sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Kırmızı kart ve uzatma dakikalarına kadar oyun aslında berabere gidiyordu. İki duran topla geriye düşünce oyunun bütün şekli değişti. Artık duran topları konuşmaya da gerek yok. 2-0'dan sonra 2-1'i bulamadık ve 3-1'i de yedikten sonra tabii ki kolay olmadı. Sonuçta baktığımızda bugün istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık ama biz Bandırmaspor'uz, eksiklerimiz de iyileştiği takdirde iyi bir takımız. Bunlar sezonun içinde dönem dönem başımıza gelen hadiseler ama buradan kalkmasını da biliriz. Futbolda güzel bir söz var; gerekiyorsa hakemi de yeneceksin. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan hakemi de yeneceksin yoksa bu işte başarılı olmak bu şartlarda kolay değil. Başarılı olmak istiyorsak tüm şartların tüm zorlukların üstesinden gelmeliyiz, Bandırmaspor olarak bu bilinçle çalışıyoruz. Hiçbir zaman yere düşmek yok, düştüğümüz yerden hep kalkmasını biliriz. Daha fazla çalışarak önümüzdeki haftaki maça odaklanıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."