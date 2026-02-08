Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Noa Lang’tan açıklama: “Sürücü koltuğunda olan biziz”
Giriş Tarihi: 8.02.2026 19:21 Son Güncelleme: 8.02.2026 19:25

Noa Lang’tan açıklama: “Sürücü koltuğunda olan biziz”

Galatasaray’ın yıldızı Noa Lang, Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Noa Lang yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim.

Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor. Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."

