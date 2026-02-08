Sacha Boey, 749 gün sonra Galatasaray forması giydi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, maçta 21 kişilik kadroda yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu futbolculardan Boey'a görev verdi. Fransız futbolcu, 75. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil oldu.2024 yılında Galatasaray'dan, Alman ekibi Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu, bu transfer döneminde tekrar sarı-kırmızılılara döndü. Galatasaray ile son maçına 21 Ocak 2024 tarihinde Trabzonspor deplasmanında çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Rizespor karşılaşmasıyla 749 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.