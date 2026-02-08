Sefer Yılmaz: Yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 5-0 kazanan Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Sefer Yılmaz kendileri açısından bekledikleri gibi güzel bir maç olduğunu dile getirdi.

Adana Demirspor'un koşan ve mücadele eden çok genç bir kadrosu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"İlk yarıda golleri bulunca rahatladık, ikinci yarıda skoru daha da artırdık. Bizim için çok güzel bir 3 hafta oldu, 9 puan aldık. Yeniden ligin üst sıralarına tırmandık. Geçici bir süre başarısız bir dönemimiz vardı. Bunu atlattık. Önümüzdeki hafta çok zor bir Keçiören maçı var. Onda da galip gelip üst sıralardaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz."