Beşiktaş – Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı! Yeni transferin golü yetmedi

29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası içine girip Ümit Akdağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

45+3. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içi sol tarafından önünde bulan Cerny'nin yaptığı vuruşta kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.

52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.