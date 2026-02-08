Beşiktaş – Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı! Yeni transferin golü yetmedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel üstlendi. Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın gollerini 32'nci dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile 54'üncü dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 9 ve 16'ncı dakikalarda Güven Yalçın havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 37, Alanyaspor ise 23 puana yükseldi.
Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2
Goller: 9' Güven Yalçın, 16' Güven Yalçın, 33' Orkun Kökçü (P), 54' Hyeon-gyu Oh
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Hwang Ui-jo pasında Güven Yalçın, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
16. dakikada Ümit Akdağ'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
27. dakikada Olaitan'ın uzun kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol tarafında Agbadou'nun kafayla indirdiği topa altıpasın gerisinden Cengiz Ünder'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıktı.
29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası içine girip Ümit Akdağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
45+3. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içi sol tarafından önünde bulan Cerny'nin yaptığı vuruşta kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.
52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.
53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.
61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.
71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.
84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 9 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Kocaelispor ile oynanan son maça göre kadroda 9 değişlik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Teknik direktör Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maça göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.
Sergen Yalçın, söz konusu müsabakadan sadece kaleci Ersin Destanoğlu ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi yeniden görevlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, Alanya temsilcisi karşısında Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Jota Silva'yı yedeğe çekti.
Siyah-beyazlılarda Devrim Şahin ve Taylan Bulut ile sarı kart cezalısı El Bilal Toure, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
3 YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.
Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.
Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
MAÇ ÖNCESİ ERSİN'E DESTEK
Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.
Öte yandan, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'nun maç öncesi sahada çıplak ayakla ısınması dikkati çekti.
BEŞİKTAŞ'TAN EPİLEPSİ FARKINDALIĞINA DESTEK
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ısınma bölümünde epilepsi farkındalığına dikkati çekti.
Beşiktaşlı oyuncular, ısınma bölümüne üzerinde "Epilepside ilk yardım hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ UNUTULMADI
6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Tüpraş Stadı'nda bir kez daha unutulmadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadan önce depremde zarar gören şehirlerin isimlerini tek tek söylerken, futbolseverler "Burada" diyerek eşlik etti.