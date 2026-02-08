TFF Fair Play Kurulu, şubat ayı ödüllerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin şubat ayı kazananlarını açıkladı. Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında; Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Av. Tarık Emre Ekşi, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Banu Yelkovan'dan oluşan kurulun şubat ayı değerlendirmesi sonunda 4 farklı ödülün sahibi belirlendi.

Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülenler şöyle:



Fenerbahçe Kulübü

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "Geleceğe Umut" projesiyle yapacağı transferlerde oyuncunun maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel programa ayırma kararı alan Fenerbahçe, ortaya koyduğu bu yaklaşımla, sporun yalnızca saha içi başarılarla sınırlı olmadığını; toplumsal sorumluluk bilinciyle birleştiğinde çok daha güçlü bir etki oluşturabildiğini göstermiştir. Bu kararı alan Fenerbahçe Kulübü'ne Sosyal Sorumluluk Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır.



Bursaspor Kulübü

Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta müsabakası öncesinde rakibi Adanaspor'un Bursa'daki konaklama sorununu çözerek, rekabetin dostlukla daha da güzelleştiğini bir kez daha göstermiştir. Zor bir süreçten geçen rakip kulübe koşulsuz destek sunan Bursaspor yönetimi; dayanışma, empati ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran bu örnek davranışıyla Fair Play ruhunu en üst düzeyde temsil etmiştir.



Fatih Tekke (Trabzonspor Teknik Direktörü)

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu hatırlatarak, sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne vurgu yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke; kullandığı dil ve verdiği mesajla tribün kültüründe saygı ve sağduyunun önemine dikkat çekmiştir. Sahadaki rekabetin ötesinde, sporun birleştirici gücünü öne çıkaran bu yaklaşımıyla Fair Play ve sosyal farkındalık açısından örnek teşkil ettiği değerlendirilmiş, Tekke Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüştür.



Cengiz Yiğit (Polis Memuru)

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile 12 Bingölspor arasında Malatya Stadyumu'nda oynanan TFF 3. Lig 18. Hafta maçında görevli polis memuru Cengiz Yiğit'in soğuk havada ayakları üşüyen bir çocuğa kendi çorabını vererek gösterdiği duyarlılık; insanî değerlerin, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Bu anlamlı davranış, sporun yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda vicdan ve merhametle bütünleştiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu örnek davranışı nedeniyle Cengiz Yiğit, Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüştür.