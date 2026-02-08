Utanç verici saldırı

Trabzonspor otobüsüne Samsunspor deplasmanında bir grup çocuk, taşlı saldırı gerçekleştirdi. 3 hafta önce Kocaelispor, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanının ardından dün de Samsun'da aynı olayı yaşayan bordo-mavililerde yönetim sert bir açıklama yayınladı. Saldırının organize olduğunu savunan Karadeniz temsilcisi,Trabzonspor, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olay ile ilgili, "Her şeyi Samsun şehrine mâl etmemek lazım. Samsun bizim komşu şehrimiz, Samsunluları biz çok seviyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şehirde böyle münferit şeyler olabilir. Samsun camiasını bağlamaz" ifadelerini kullandı.