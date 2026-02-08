Yalçın Koşukavak: Bana göre 3-0’dan sonra oyun bitmişti!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak şu sözleri dile getirdi:

"Ligin boyu kısaldıkça maçların önemi çok artıyor. Rakibimiz bizden 3 puan öndeydi. Bu maçı kazanıp yukarıya tutunma gayretimiz vardı. Öncelikle başardığımız için çok mutluyum, oyuncularımı da tebrik ederim. Bandırmaspor oyunu beşli savunmayla bekleyip, geçiş hücumlarıyla oyunu kontrol etmeyi tercih etti. 3-4 haftadır dörtlü savunma oynuyorlardı. Bugün burada beşli savunma oynadılar. Bizi biraz set hücumuna zorladılar. Alan bırakmamaya çalıştılar. 45. dakikaya kadar zorlandık, 45. dakikada bulduğumuz golle onların biraz daha öne çıktılar. Daha çok alan bulduk, skor daha da farklı olabilirdi. İki takımda 35. dakika 10 kişi kalınca ve biz de skoru 2-0 yaptık ve daha kontrollü bir oyun oynadık. Savunma odaklı geçiş hücumları ile 3. golü de bulduk. Bana göre 3-0'dan sonra oyun bitmişti. Oyunu kontrol ederek bitirdik, inşallah böyle devam ederiz."