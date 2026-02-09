15 dakika uzamalıydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ilk bölümündeki kötü futbola vurgu yaparken karşılaşmanın uzatma sürelerinin az oynanmasından şikâyetçi oldu. Deneyimli hoca, "Geriye düştük, motisyon gitti, taraftarları kaybettik. Sonra oyuncularımız direnç gösterdi.Anadolu takımları iki golü bulduktan sonra 5'li savunmaya geçiyor. Karşılaşmanın sadece 6 dakika uzatmaya gitmesini anlayamadım.Yeni transferlerin kaliteleri dışardan görünen iyi gibi duruyor. Performanslarından dolayı mutluyum."