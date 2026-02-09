3 kaleye 3 direğe

GOLLE GİTTİ, GOLLE DÖNDÜ

Victor Osimhen gollerine ara vermeden devam ediyor. Nijeryalı oyuncu, Afrika Kupası'na gitmeden önce Samsun (2) ve Antalya karşısında ağları bulmuştu. Yıldız futbolcu dönüşte sahaya çıktığı Karagümrük, Kayseri ve Rize karşılaşmalarında ağları sarstı. Osimhen, ligdeki son 5 maçında 6 gole ulaştı. G.Saraylı bu sezon toplamda 15 gole ulaştı.





KâBUSU OLDULAR

Aslan, Çaykur Rizespor'un kâbusu oldu. Sarıkırmızılılar, Karadeniz ekibine konuk olduğu maçlarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Rize'nin kendi sahasında en çok mağlubiyet gördüğü takım G.Saray durumunda.

YUNUS İLK KEZ SEVİNDİ

Yunus Akgün, Süper Lig'deki ilk kafa golünü Rizespor ağlarına gönderdi. Milli oyuncu sahaya çıktığı son 3 karşılaşmada skor katkısı üretemezken bu sezon ligdeki 4. golünü Rizespor ağlarına gönderdi.

NEDEN GOLDE SEVİNMEDİ!

Barış Alper Yılmaz, zor bir deplasmanda kazandıklarını söyledi. Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında da "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Zamanında ben de onların içindeydim. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6. viteste!

G.Saray'daki 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, Rize karşısında hiç puan kaybetmedi. Buruk, 6 maçın tamamını kazanmayı başardı.