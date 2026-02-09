Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu’nu üzdü! Gaziantep 3 puanı hatırladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi Burak Yılmaz'ın takımı 2-1 kazandı. Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kozlowski, 36. dakikada ise Bayo kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 16. dakikada Benedyczak'tan geldi. Gaziantep'te Camara 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 28'e çıkardı. Burak Yılmaz'ın takımı 7 maç sonra galibiyet aldı. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Antep temsilcisi, Kocaelispor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Nazım Sangare'nin kısa düşen kafa vuruşunda topu önüne alan Adrian Benedyczak'ın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

23'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lungoyi, topu Bayo'ya gönderdi. Zor pozisyondaki Bayo'nun dokunuşunda topla buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-1.

26'ncı dakikada orta alanda serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'da Maxim'in paslaşarak önüne aldığı ve çok uzaktan vurduğu şut az farkla auta çıktı.

35'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın ara pasında topla buluşa Bayo'nun vuruşu ağlara gitti: 2-1.

43'üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk Tosun'un sol çaprazdan sert şutu direkten döndü.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İrfan Can'ın ortasına iyi yükselen Benedyczak'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada rakibinden topu kapan Dragus ceza sahası içerisinde dengesini kaybederek topu kaleciye kaptırdı.

86'ncı dakikada orta alanda Ogün'ün baskısı sonucu topu kapan Gassama'nın pasında topla buluşan Lungoyi'nin çaprazdan vuruşu auta çıktı.

90+4'üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Miguel'in pasında topla buluşan İrfan Can'ın uzak mesafeden şutu az farkla auta çıktı.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen - Nazım Sangare, Mujakic, Tayyip Talha, Rodrigues (Dk. 83Arda Kızıldağ), Camara, Lungoyi, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 83 Melih Kabasakal), Kozlowski (Dk. 73 Gassama), Bayo (Dk. 57 Dragus)

KASIMPAŞA: Gianniotis - Ben Ouanes, Opoku, Becao, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Miguel), Kerem Demirbay (Dk. 80 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson (Dk. 64 Ali Yavuz Kol), Allevinah (Dk. 64 Diabate), Benedyczak (Dk. 76 Gueye), İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun

KIRMIZI KART: Dk. 41 Camara (Gaziantep FK)

GOLLER: Dk. 23 Kozlowski, Dk. 35 Bayo (Gaziantep FK) - Dk. 16 Benedyczak (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK) - Kamil Ahmet Çörekçi, Opoku (Kasımpaşa)