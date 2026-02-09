Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! ‘Almazsak delilik olur’

Serie A temsilcisi Cagliari'de sportif direktör Guido Angelozzi açıklamalarda bulundu.
Avrupa'dan çok sayıda kulübün Semih Kılıçsoy'u takip ettiğini belirten Guido Angelozzi, "O çok büyük bir yetenek ve Avrupa genelinde birçok kulüp onu takip ediyor" dedi.
Sky Sports Italia'ya konuşan Guido Angelozzi, "Nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur" şeklinde devam etti.
Semih Kılıçsoy'un olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurgulayan Guido Angelozzi, "Genç ve olağanüstü bir oyuncu. Çok etkileyici goller attı. Montella bizi ziyaret etti ve onun çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.
Guido Angelozzi sözlerini, "Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon euroya ulaşabilir" diyerek sürdürdü.
Cagliari'nin Semih Kılıçsoy'u transfer etme süreciyle ilgili Guido Angelozzi, "Menajer Federico Pastorello, oyuncuyu başkanımıza önerdi. Bunun üzerine takibe başladık, Türkiye'ye bir scout gönderdik ve ardından Montella'nın yardımcı antrenörüyle konuştuk. O da oyuncu hakkında çok olumlu şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.