Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! ‘Almazsak delilik olur’

Serie A temsilcisi Cagliari'de sportif direktör Guido Angelozzi açıklamalarda bulundu.

Avrupa'dan çok sayıda kulübün Semih Kılıçsoy'u takip ettiğini belirten Guido Angelozzi, "O çok büyük bir yetenek ve Avrupa genelinde birçok kulüp onu takip ediyor" dedi.

Sky Sports Italia'ya konuşan Guido Angelozzi, "Nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur" şeklinde devam etti.

Semih Kılıçsoy'un olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurgulayan Guido Angelozzi, "Genç ve olağanüstü bir oyuncu. Çok etkileyici goller attı. Montella bizi ziyaret etti ve onun çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.