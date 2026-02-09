Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 16:53

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita.

FENERBAHÇE 46 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 20 haftada Fenerbahçe 46 puan toplama başarısı gösterdi.

Gençlerbirliği ise geride kalan 20 haftada 22 puan topladı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz