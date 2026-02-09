CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita.
FENERBAHÇE 46 PUANDA
Süper Lig'de geride kalan 20 haftada Fenerbahçe 46 puan toplama başarısı gösterdi.
Gençlerbirliği ise geride kalan 20 haftada 22 puan topladı.