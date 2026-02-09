Dominik Livakovic'ten transfer sözleri: "İtalya’dan ciddi teklifler geldi ancak..."

Hırvatistan Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Dominik Livakovic, kulübün resmi yayın organı Dinamo+'a açıklamalarda bulundu.

Dönüş sürecine değinen başarılı eldiven, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ayrıldığımda bu kadar kısa sürede geri döneceğimi düşünmemiştim. Burada olmak beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Dinamo formasını tekrar giymek tarif edilmesi zor bir duygu." diye konuştu.

"HER FUTBOLCU GURUR DUYAR"

Dinamo Zagreb döneminde 293 resmi maça çıkan Livakovic, "293 maçta kalmak biraz garip olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı hedefliyorum. Böyle köklü bir kulüpte bu sayıya erişmek çok kıymetli. Her futbolcu bununla gurur duyar." dedi.

"İTALYA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VARDI"

Transfer sürecinde farklı kulüplerden teklifler aldığını belirten Livakovic, "Özellikle İtalya'dan ciddi teklifler geldi. Ancak Kasım ayında Dinamo yönetimiyle anlaşmaya varmıştım. Bu noktadan sonra başka seçenekleri değerlendirmedim. Kararımda hem sportif hedefler hem de Dinamo'ya olan güçlü bağım etkili oldu." açıklamasında bulundu.