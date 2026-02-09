Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 13 final maçımız var!

Karakterli ve mücadeleci bir takım kurduklarını belirten Sadettin Saran, "Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var" ifadelerini kullandı.

Hakemlerle ilgili soruya Sadettin Saran, "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız" cevabını verdi.

N'Golo Kante'nin performansına dair Sadettin Saran, "Kante'yi iyi buldum" şeklinde konuştu.