Fenerbahçe bu sezon 3. kez ilk yarıda 3 gol attı!

Giriş Tarihi: 9.02.2026 22:08

Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 3. kez ilk yarıda 3 gol birden atma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kanarya, 16. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçerken, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da golleri ilk yarıda bulmuş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor karşısında da ilk yarıda 3 gol kaydederken, müsabakayı 4-0 kazandı.

Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir lig maçının ilk yarısında 3 kez gol sevinci yaşadı.
