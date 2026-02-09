Fenerbahçe bu sezon 3. kez ilk yarıda 3 gol attı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kanarya, 16. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçerken, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da golleri ilk yarıda bulmuş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor karşısında da ilk yarıda 3 gol kaydederken, müsabakayı 4-0 kazandı.Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir lig maçının ilk yarısında 3 kez gol sevinci yaşadı.