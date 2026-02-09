Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan N’Golo Kante sözleri! Traboznspor maçı cevabı

N'Golo Kante'nin performansına dair soruya Domenico Tedesco, "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum" cevabını verdi.

Trabzonspor maçına dair konuşan Domenico Tedesco, "Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar" açıklamasını yaptı.