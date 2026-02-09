Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’ten şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyonluk hedeflediklerini belirten İsmail Yüksek şu sözleri dile getirdi:

"Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz. İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum."