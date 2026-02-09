Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Kevin Zenon hamlesi!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 13:27

Fenerbahçe'den Kevin Zenon hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen 24 yaşındaki sol kanat Kevin Zenon'u transfer listesine aldı.

Fenerbahçe’den Kevin Zenon hamlesi!
  • ABONE OL

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.

El Crack Deportivo'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Boca Juniors'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Kevin Zenon'u radarına aldı. Ancak futbolcunun kulübünde kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile temas kurmayı planladığı da ifade edildi.

24 yaşındaki Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla 3 karşılaşmada görev alırken, gol ya da asist katkısı üretemedi.

Zenon'un Arjantin temsilcisiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Kevin Zenon hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz