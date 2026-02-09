Fenerbahçe’den Kevin Zenon hamlesi!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.

El Crack Deportivo'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Boca Juniors'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Kevin Zenon'u radarına aldı. Ancak futbolcunun kulübünde kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile temas kurmayı planladığı da ifade edildi.

24 yaşındaki Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla 3 karşılaşmada görev alırken, gol ya da asist katkısı üretemedi.

Zenon'un Arjantin temsilcisiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.