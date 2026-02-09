Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray özlediği tabloya kavuştu!
Bir süredir sakatlık ve cezalı futbolcular nedeniyle yedek kulübesinde eksik kalan Galatasaray'ın yeni transferlerin de ardından alternatifli bir kulübesi oluştu.

Sezonun ilk yarısında sakatlık ve ceza problemi ile boğuşan Galatasaray, sonunda alternatifi bol bir kadroya sahip oldu.

Cezalı Lemina, tedavisi devam eden Sane, kupa maçında yüzüne darbe alan Ahmed Kutucu'nun yokluğuna rağmen Rizespor maçındaki kulübe göz doldurdu.

Bonservisine 30 milyon Euro ödenen Singo, bu sezon 12 gol atan İcardi, sol bekte Jakobs'la dönüşümlü oynayan Eren, ara transferde gelen Asprilla, Boey, Can Armando ve Nhaga'nın yanı sıra tecrübeli isimler Günay, İlkay ve Kaan dün Rize deplasmanında yedek soyundu.

