Galatasaray’da istifa KAP’a bildirildi!

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler'in istifa ettiğini KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Eler 09.02.2026 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen Sayın Ahmet Eler'in istifası ile boşalan üyeliğe Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 no'lu maddesi uyarınca gerekli atama yapılacak ve gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."