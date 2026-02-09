Göztepe, Konya’da beraberlikle yetindi

Konyaspor ile Göztepe golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Muleka, Kramer ve Olaigbe ile etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi Konya, kaleci Mateusz Lis'i geçemedi. 4 kurtarış imza atan Polonyalı eldiven, Göztepe'nin 1 puanla ayrılmasında başrol oynadı. Konya'nın başında ikinci döneminde ilk maçına çıkan teknik direktör İlhan Palut da çare olamadı. Yeşil-beyazlı ekibin galibiyet hasreti 11 maça yükseldi. Bu beraberlik sonrasında Konyaspor 20, Göztepe 40 puana ulaştı.

'BAŞARACAĞIZ'

BİN 122 gün sonra Konyaspor'un başında maça çıkan İlhan Palut, camiaya umut dağıttı: "Sahada istediğimiz şey teknik ve taktiğin ötesinde inançtı. Bunu gösterdik, ilk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda rakibin kompakt oyununu açamadık ve 1 puan aldık. Bundan sonra taraftarın çok özlediği galibiyetleri ve büyük başarıları hedefliyorum."