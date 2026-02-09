Hakan Kutlu: Oyuncularımız gelecek için iyi sinyaller verdi!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK'ya iç sahada 1-0 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Hakan Kutlu, göreve geldiğinde 4-5 futbolcunun aralarından ayrıldığını, 4 maça neredeyse kazanamayacaklarını bilerek çıktıklarını ifade etti.

Takımdan ayrılan isimlerin Sakaryaspor'un attığı gollere en çok katkı veren oyuncular olduğunu belirten Kutlu, yeni transferlerle 2 antrenmana bile çıkma vakitlerinin olmadığına değindi.

Kutlu, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını dile getirerek, bu sürecin sıkıntılı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Oyunun ilk 60-70 dakikasında istediklerini sahaya yansıtarak rakibe az pozisyon verdiklerini anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Bir iki pozisyonu vardı rakibin, kendi bireysel hatalarımızdan attıkları gol de dahil. Bizim pozisyona dönüşebilecek, son pasları yapabilecek girişimimiz vardı, biz de az sayıda pozisyona girdik. Bu normal. Yeni kurulan, çok fazla sayıda oyuncu transfer etmek zorunda kalan bir takım bugün sahadaydı. Oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. Karşımızda çok güçlü bir rakip olmasına rağmen top bizde kaldı, pozisyon vermedik, pozisyon girişimlerimiz vardı. Gol atamadık ve skoru alamadık. Oyuncularımı ve Erzurumspor FK'yi tebrik ediyorum. Sezon boyu iyi giden bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri bana göre. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takım gibi değil, ligin ilk ikisinde bulunan takıma karşı iyi oyun oynadılar. Golden sonra moral motivasyonumuz biraz düştü. Oyunculara, bizlere eleştiriler olabilir. Eleştirilerin tamamını skorla bağlantılı buluyorum. Sahada oynanan oyun asla kötü bir oyun değil. Oyuncularımız gelecek için iyi sinyaller verdi."