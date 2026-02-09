İndirimi yaptı imzayı attı

Süper Lig'de ara dönemi 19 yaşındaki Cherif dışında forvet almadan kapatan Fenerbahçe, iç transferde önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu sezon takımın gol yükünü çeken, 33 resmi maçta 19 gol-4 asist ile 23 gole katkı veren Talisca sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti. Yönetimin yıllık 12 milyon Euro'luk maaşında indirim talep ettiği 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, 5.5 milyon Euro'ya düştü ve 2 yıllık yeni anlaşmaya imza attı. Fenerbahçe'ye geçen sezonun ara transfer döneminde Al-Nassr'dan bedelsiz gelen Talisca performansıyla hem teknik direktör Tedesco'nun hem de taraftarın en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Ligde 11 golü olan yıldız oyuncu, 15'er golle zirvede bulunan Onuachu ve Shomurodov'un sadece 4 gol gerisinde yer alıyor.

BANA GÜVENİN

F.Bahçe, Talisca'nın 2028'e kadar imza attığını resmi sitesinden duyurdu. Brezilyalı oyuncu, "2 yıl daha burada olacağım için mutluyum. Takıma yardım etmeye hazırım. Taraftarımıza göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Bana güvenebilirler" dedi.